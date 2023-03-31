Происшествия

Воинское кладбище затопило в Невеле, ситуацию взял на контроль Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о затоплении воинского кладбища в Невеле. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.

Фото: пресс-служба СК России

«В информационный центр СК России обратился житель Псковской области. Он сообщил, что из-за непринятия уполномоченными службами своевременных мер к уборке снега талыми водами затопило воинское кладбище в городе Невеле Псковской области, что привело к разрушению имеющихся там символов воинской славы», - говорится в сообщении.

В СУ СК России по Псковской области по доводам обращения начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить подробный доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, а по окончании проверки – о принятом решении.