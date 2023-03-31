Происшествия

18-летняя россиянка утопила новорожденного сына в раковине

18-летняя мать из Новоалтайска утопила полуторамесячного сына в раковине.

«Женщина с сыном и мужем приехала к своей сестре, чтобы та помогла ей с малышом. Молодая мать дождалась, когда все уйдут из дома, и утопила сына в раковине», — сообщил источник «Известий».

В момент убийства в квартире также находилась ее младшая сестра. По ее словам, выписавшаяся из роддома заявила ей, что устала и не хочет ухаживать за ребенком.

В этот же день молодую мать задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).