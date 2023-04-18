Происшествия

Садовый дом сгорел из-за аварийного режима электросети в Псковском районе

Садовый дом сгорел из-за аварийного режима электросети в Псковском районе 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 6:00 поступило сообщение о пожаре в СНТ Торошинка. Сгорел садовый дом и-за аварийного режима электросети внутри строения.

А в 18:17 пожарные выезжали в деревню Череха, 34В. В автомобиле Audi 100 выгорел моторный отсек. Предположительная причина – разгерметизация топливной системы.

В 23:56 в МЧС сообщили о возгорании бесхозного строения в деревне Горячево Опочецкого района. Предположительная причина – короткое замыкание на вводе в строение.

В ночь на 19 апреля в 1:21 сотрудники ведомства отправились на тушение жилого дома на улице Садовой в Порхове. Он выгорел по всей площади, огонь уничтожил кровлю. Предположительная причина – короткое замыкание внутри дома.

В 1:51 ночи горели два мусорных контейнера на улице 1-й Поселочной в Пскове. Сгорел также и мусор на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.