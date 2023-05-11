Происшествия

Суд оштрафовал «ВК» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей

Мировой суд Савеловского района Москвы признал компанию «ВК» виновной в совершении административного правонарушения, выразившегося в утечке данных пользователей почты на Mail.ru.

«ООО "ВК" признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей», - сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова, ее слова приводит «Интерфакс».

Как пояснили в суде, организация допустила нарушение требований закона «О персональных данных» в части предоставления 000 «ВК» неправомерного доступа к базе данных, содержащей персональные данные пользователей интернет-ресурса mail.ru.

При этом в суде уточнили, что «по результатам предварительного внутреннего расследования 000 "ВК" установлено, что причиной инцидента является проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора».