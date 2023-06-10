Происшествия

Вора в Великих Луках опознали с помощью видеонаблюдения по татуировке с именем

22-летнего мужчину приговорили к наказанию в виде обязательных работ за кражу в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Великолучанин, находясь в одном из магазинов города, спрятался за прилавок и, протянув руки, тайно похитил из кассы денежные средства в сумме 36 000 рублей.

«Похитителя опознали по татуировке - его имени на руке, что запечатлели камеры видеонаблюдения», – отметили в ведомстве.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу пока не вступил.