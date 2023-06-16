Происшествия

Пахнет экологической катастрофой: обилие «дохлой рыбы» на берегах водоемов обсуждают псковичи

Обилие «дохлой рыбы» на берегах водоемов обсуждают рыбаки из Псковского района в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот из видеозаписи в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» / «ВКонтакте»

«Завтра в Устье едет Росприроднадзор с прокуратурой для забора проб, так как некоторое время назад там было много выброшенной рыбы», - поделился своей информацией автор публикации.

«Если ёрш и окунь, то не чего страшного. Каждый год такое. А вот судак – странно», - ответил другой участник группы.

Комментаторы стали спорить о возможных причинах массовой гибели рыбы. Одни посчитали, что вода сильно прогрелась, начала цвести, и в ней стало меньше кислорода — рыба начала задыхаться. Другие напомнили, что в начале месяца, когда делались фотографии, наоборот были заморозки, пишет «МК в Пскове»

«Каждый год такая картина на Чудском, говорят, что от винтов рыболовных суден, но не знаю, насколько точная это информация», - поделилась наблюдениями подписчица группы.