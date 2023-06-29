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Очевидцы сообщают о мастурбирующем при людях мужчине на Запсковье

Очевидцы сообщают о мастурбирующем при людях мужчине на Запсковье. Пост об этом они разместили в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«С подругой занимались ночными поисками пропавшей кошки. Но наткнулись на онаниста. Сначала он прошел мимо, потом развернулся и подошел к соседнему подъезду. Периодически выглядывал, наяривая при этом», – написали анонимные подписчики сообщества.

Они добавили, что видели мужчину на улице Звёздной, 14.

В комментариях отметили, что местный эксгибиционист «стеснительный».

«Из начинающих, наверное», - предположили горожане.

Ещё одна участница обсуждения обратила внимание на то, что вокруг много неадекватных личностей и призвала псковичей быть бдительными.

«А кошку-то нашли?» – поинтересовалась судьбой питомца горожанка.

Напомним, прошлым летом горожане видели эксгибициониста неподалеку от областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

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Кроме того, ещё один мужчина мастурбировал во время езды на велосипеде по улицам Пскова.