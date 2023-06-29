Очевидцы сообщают о мастурбирующем при людях мужчине на Запсковье. Пост об этом они разместили в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Они добавили, что видели мужчину на улице Звёздной, 14.
В комментариях отметили, что местный эксгибиционист «стеснительный».
«Из начинающих, наверное», - предположили горожане.
Ещё одна участница обсуждения обратила внимание на то, что вокруг много неадекватных личностей и призвала псковичей быть бдительными.
«А кошку-то нашли?» – поинтересовалась судьбой питомца горожанка.
Напомним, прошлым летом горожане видели эксгибициониста неподалеку от областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Кроме того, ещё один мужчина мастурбировал во время езды на велосипеде по улицам Пскова.