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Полицию заинтересовали сообщения о посторонних на территории лагеря «Стремительный»

11.07.2023 11:41|ПсковКомментариев: 0

Полиция проводит проверку по факту публикации сообщений в социальных сетях о посторонних на территории лагеря «Стремительный» в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована запись, в которой сообщалось, что несколько дней по территории лагеря по ночам ходят неизвестные и пугают детей, обнаружены дырки в заборе и поврежденное ограждение. Кроме того, автор сообщения добавил, что вожатых и воспитателей отправляют в ночной патруль по территории лагеря.

«Материал проверки зарегистрирован в результате мониторинга социальных сетей, проверку проводят сотрудники МО МВД России "Печорский"», - уточнили в пресс-службе.

Теги: #детский лагерь #детский отдых #стремительный
Источник: Псковская Лента Новостей
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