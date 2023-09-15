Происшествия

Кражу из дачного дома раскрыли полицейские в Кунье

Кражу из дачного дома в деревне Плюхново Куньинского района раскрыли полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 62-летний владелец дачного дома. Он сообщил, что были похищены электроинструменты – циркулярная пила, электрорубанок, бензопила, электропила и торцовочная пила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Куньи, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Ранее 32-летний молодой человек уже был судим за кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).