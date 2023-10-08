Происшествия

Почти 40 сараев спасли от пожара в Великих Луках

Блок сараев (39 штук) спасли от огня при пожаре на улице Комсомольца Зверева в городе Великие Луки 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 12.49. В блоке хозяйственных построек выгорел один сарай. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В этот же день в 7.04 на улице Озерной в деревне Купуй Великолукского района сгорела баня. По предварительной информации, пожар произошел из-за аварийного режима электрооборудования.

А в 13.47 пожар случился на улице Продольной в Великих Луках. В одноэтажном двухквартирном жилом доме огонь уничтожил кровлю. Квартира №1 выгорела изнутри, квартира №2 повреждена огнем. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри квартиры №1.