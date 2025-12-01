Политика

Рейтингомер: новый министр, Ильина под домашним арестом и Шлосберг* в СИЗО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска легендарного проекта Псковской Ленты Новостей «Рейтингомер», за которым чутко следят все публичные персоны.

Свое субъективное мнение здесь высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

С текстовой версией выпуска можно ознакомиться ниже.

*Министерством юстиции РФ включен в реестр иностранных агентов