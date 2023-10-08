Происшествия

Более 3 тысяч пожаров зарегистрировали на территории Псковской области

3024 пожара, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 69 миллионов 127 тысяч рублей, зарегистрировали за 8 месяцев 2023 года на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожаров получили травмы 36 человек.

На пожарах погибло 55 человек, из них 1 ребенок.

Большинство пожаров произошло в сельской местности – 2017 случаев (в городах и райцентрах области - 1007 пожаров).

Основной причиной возгораний явилось неосторожное обращение с огнем – 2452 случая.