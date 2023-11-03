Происшествия

Псковичку подозревают в серии краж из магазина на улице Труда

37-летнюю псковичку задержали подозреваемую в краже товаров из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 37-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты, не заплатив за них. Задержанную подозревают в совершении еще трех хищений, которые она совершила из этого магазина в октябре текущего года.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции.