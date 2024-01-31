Происшествия

Печерянина с ВНЖ в Латвии и Эстонии заключили под стражу за удар ножом по человеку

Жителя Печорского муниципального округа заключили под стражу по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью человека (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Печорский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток ранее судимому местному жителю, гражданину Российской Федерации, имеющему также гражданство Эстонской Республики и вид на жительство в Латвийской Республике.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением кухонного ножа.