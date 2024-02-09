Происшествия

Переломы, сотрясение и растяжение: пятеро псковичей травмировались на работе из-за гололеда

Пять случаев травмирования на работе в результате падения из-за гололеда зафиксировала Государственная инспекция труда в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.

Несчастный случай произошел в Псковской областной психиатрической больнице №2 в Великолукском районе. Работница медицинской статистики 1971 года рождения упала по пути на работу, в результате женщина получила сложную травму - перелом шейки бедра.

Также извещение о несчастном случае на рабочем месте поступило из свиноводческого комплекса в Островском районе, мужчина 1957 года рождения упал, поскользнувшись при загрузке машины, ударился плечом, в итоге – перелом плечевой кости.

В инспекцию труда сообщили о травмировании на работе сотрудника предприятия «Псковпассажиравтотранс». Кондуктор, женщина 1971 года рождения, при выходе из автобуса подвернула ногу, в результате чего получила растяжение связок.

Поступило и извещение о несчастном случае в ПАО «Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"». Мужчина 1952 года рождения получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга в результате падения в гололед на территории организации.

Извещение о несчастном случае в рабочее время поступило из Псковской станции скорой медицинской помощи в Дедовичском районе. 27-летняя медработник поскользнулась, выходя из машины скорой помощи, при падении получила серьезную травму – перелом костей голени со смещением.

«Уважаемые работники, будьте предельно внимательны и осторожны на рабочем месте, берегите себя и свое здоровье!» - призвали в инспекции.