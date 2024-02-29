Происшествия

Фальшивую банкноту выявили в Пскове

Купюру номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки изъяли в одном из магазинов Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкноту нашли в кассе магазина на Рижском проспекте 29 февраля. По имеющимся сведениям, подделка поступила в выручке. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам 02, 112», - добавили в ведомстве.