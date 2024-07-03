Происшествия

Кровля двухквартирного дома сгорела в новосокольнической деревне Бор

Кровля двухквартирного жилого дома сгорела в деревне Бор Новосокольнического района 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре на улице 9 Мая поступило в МЧС в 15:04. Сгорели кровля дома и пристройка.

Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в пристройке. От распространения огня смогли спасти соседний жилой дом и три надворные постройки.

В этот же день в 11:49 стало известно о возгорании в деревне Рядобжа Островского района. Сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электросети внутри хозяйственной постройки.

А в 23:31 поступило сообщение о пожаре в деревне Волково Опочецкого муниципального округа. В бане сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Предположительно, причина – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.