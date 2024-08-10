Происшествия

Пятнадцатилетний пскович подозревается в краже велосипеда

Пскович 2009 года рождения подозревается в краже велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью к полицейским обратился 51-летний житель Пскова. Он рассказал, что из подъезда дома на улице Ижорского Батальона был украден черный велосипед марки Lorak. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в хищении - пскович 2009 года рождения. Похищенное имущество было у него изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.