Происшествия

Великолучанин ответил в суде за удар отверткой по знакомому, избивавшему его кочергой

Великолукский районный суд постановил приговор в отношении 66-летнего мужчины, которого признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено судом, 1 апреля между подсудимым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого потерпевший стал наносить удары подсудимому кочергой. Подсудимый уклонялся от ударов и закрывался рукой. В этот момент он взял в руку отвертку и ударил ею оппонента. Эти действия причинили потерпевшему телесное повреждение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину.

При назначении наказания суд учел совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, включая то, что преступление было совершено впервые и в результате случайного стечения обстоятельств, а также фактическое признание вины подсудимым и его раскаяние в содеянном. Также учитывалось противоправное поведение потерпевшего, которое послужило поводом для совершения преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением ряда ограничений на этот период.