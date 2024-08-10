Происшествия

Двоих мужчин задержали в Пскове по подозрению в краже продуктов на 15 тысяч рублей

Двоих мужчин, подозреваемых в краже, задержал наряд Росгвардии на улице Труда в Пскове 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Примерно в 21.00 сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому гипермаркету, который находится улице Труда. Несколькими минутами ранее персонал магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, так как в торговом зале произошла кража.

На месте происшествия росгвардейцы задержали мужчин 1981 и 1985 годов рождения, которые похитили из торгового зала продукты питания общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

После задержания сотрудники Росгвардии доставили граждан в территориальный отдел полиции.