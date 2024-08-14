Происшествия

Флористка с возлюбленным в Пскове украла у работодателя почти 100 тысяч рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя и его девушки, совершивших хищение денежных средств с банковского счета, принадлежащего работодателю девушки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Девушка работала в одном из цветочных магазинов города. В один из дней к ней обратился покупатель с просьбой сделать возврат купленного товара. Девушка не знала, как это делать. В тот же день вместе со своим молодым человеком она принялась изучать данный вопрос. Следуя инструкции, которую молодая пара нашла в сети Интернет, у них получилось сделать возврат. Денежные средства зачислились на приложенную к терминалу банковскую карту.

За период времени с января по май 2024 года они сделали возвратов на общую сумму 98 507 рублей. Денежные средства переводили на различные карты.

В один из дней работодатель приехала в магазин и попросила объяснить, что это за возвраты, поскольку за все время работы магазина ни разу возврат через терминал не осуществлялся. Тогда девушка во всем призналась.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.