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В России появилась новая схема телефонного мошенничества

Минздрав предупреждает всех россиян о том, что мошенники придумали новую схему мошенничества. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав России».

Злоумышленники звонят и убеждают установить «специальное приложение Минздрава», чтобы получить кешбэк за недавние медицинские обследования. После того, как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте.

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на портале “Госуслуги”.

Сообщается, что мошенники могут представляться сотрудниками банка, Минздрава и других министерств.