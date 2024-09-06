Общество

Почти 30 псковских ветеранов оздоровились при поддержке Союзного государства

Около 30 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, проживающих на территории Псковской области, прошли санаторно-курортное лечение за счет средств бюджета постоянного комитета Союзного государства России и Республики Беларусь с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Договор о сотрудничестве между Псковской областью и постоянным комитетом Союзного государства по вопросам социальной поддержки отдельных категорий граждан реализуется с 2013 года. За это время отдохнуть и оздоровиться в санаториях России и Республики Беларусь, в том числе узкоспециализированной направленности, смогли порядка 550 человек. С 2023 года число льготных категорий граждан расширено за счет включения в перечень ветеранов боевых действий из Псковской области.

Псковская область предоставляет поддержку льготным категориям граждан в части информирования о возможности санаторного лечения и содействия в организации проезда к месту отдыха.

Напомним, Псковская область принимает активное участие в межрегиональных проектах в области промышленности, здравоохранения, культуры, образования, информационных технологий, молодежной политики, сохранения культурного и исторического наследия, которые реализуются в рамках программ Союзного государства.