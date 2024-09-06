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Общество

Каждый родитель буквально «воет» перед первым сентября — многодетная псковичка

10.09.2024 16:19|ПсковКомментариев: 0

Свое мнение о современной организации школьного образования и досуга ребенка высказала многодетная мама Ульяна Михайлова в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).  

«Школа - это широкий круг общественных отношений, касаемый каждого, и каждый родитель буквально "воет" перед каждым первым сентября. Большой список претензий могут сделать те родители, которые активно включены в школьную жизнь ребенка: постоянно меняющиеся программы, требования, постоянные финансовые сборы», - сказала Ульяна Михайлова. 

Эксперт отметила, что родителей волнует отсутствие в полной мере групп продленного дня и слабая организация досуга. Питание детей в школах тоже стало камнем преткновения родителей и сферы образования.

«Что бы ни говорили, очень маленькие деньги тратятся на питание», - высказала мнение многодетная мать. 

«Самое задевающее - это то, что школа почему-то думает, что родитель должен бросить все и с утра до ночи вместе со школой учить ребенка. Это же глупость. Я являюсь арбитражным управляющим, я выполняю свою работу и выполняю свои функции финансовой защиты и финансовой безопасности и реабилитации, и я не требую ни от кого, чтобы кто-то вникал в мою работу и выполнял ее вместе со мной, а школы почему-то требуют. Я должна ребенка привести, забрать, переместить на кружок, поделать уроки до 19:00, потом развивать всячески, воспитывать до 23:00, а работать-то когда? Это является самым главным "перекосом", что школа, так как она построена сегодня, занимается только тем, что целый день объясняет моему ребенку, что он должен сделать дома со своими родителями», - заключила Ульяна Михайлова. 

Теги: #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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