Общество

Из-за отсутствия начальника отдел ЗАГС Дедовичского района в сентябре будет работать три дня

Отдел ЗАГС Дедовичского района в сентябре будет работать 11, 18, 25 сентября с 13:30 до 15:00 (время работы установлено в соответствии с графиком транспортного сообщения между муниципалитетами). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиций Псковской области.

Данная мера принята по причине вакантной должности начальника отдела ЗАГС. Временно исполнять обязанности начальника отдела ЗАГС Дедовичского района будет сотрудник отдела ЗАГС Порховского района.

По вопросам регистрации актов гражданского состояния в другие даты можно обращаться в любой орган ЗАГС по выбору заявителя.

По вопросу получения повторных документов о регистрации актов гражданского состояния можно обращаться в отдел приема заявителей МФЦ Дедовичского района о адресу: Псковская область, поселок Дедовичи, улица Энергетиков, 4.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в комитете.