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Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ

Патриарх Кирилл стал почётным доктором Санкт-Петербургского государственного университета сегодня, 10 сентября. На церемонии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в Telegram-канале «RTVI».

10 сентября глава РПЦ освятил храм, который находится в главном здании Санкт-Петербургского государственного университета. Патриарх также выразил надежду, что «сей храм никогда не станет просто экспонатом в этом здании».

После этого епископу присвоили звание почетного доктора университета, а также вручили удостоверения и мантии. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, «эта награда — знак глубокого уважения» к деятельности главы РПЦ.

«Для миллионов граждан России вы — пример беззаветного служения Родине, людям», — отметил губернатор.