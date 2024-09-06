Общество

Россиян научили, как вернуть миллион при покупке квартиры в браке

При совместной покупке квартиры каждый из супругов может получить вычет, в сумме максимум 910 тысяч рублей, рассказала налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.

Каждому супругу полагается вычет 260 тысяч рублей – 13% от стоимости покупки. Но лимит на одного человека ограничен двумя миллионами рублей.

Кроме того, можно получить вычет с процентов, уплаченных банку по договору ипотеки. Это 390 тысяч рублей на двоих. Максимальная сумма процентов, подпадающих под вычет – три миллиона рублей, пишет «Прайм».

Иными словами, каждый из супругов может получить максимальный вычет 260 тысяч рублей с самой покупки и еще семья может получить 390 тысяч – с процентов. В сумме это 910 тысяч рублей, почти миллион, подытожила Зайцева.