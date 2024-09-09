Спорт

Соревнования по спортивному ориентированию в парке проведут в Промежицах

Соревнования по спортивному ориентированию в парке (дисциплина: кросс-спринт) пройдут в Промежицах 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото: администрация Пскова

Участники будут состязаться в 14 разных возрастных категориях. Победителем станет тот, кто за самое короткое время пройдет дистанцию с правильно отмеченными контрольными пунктами. Победители и призеры в каждой группе получат заслуженные награды.

Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 12 сентября. Более подробно ознакомиться с правилами соревнований можно на сайте.