Культура

Сбор книг для жителей Донецка и сельских библиотек завершили в Псковской области

Завершилась акция по сбору книг для жителей Донецка и сельских библиотек Псковской области. Об этом сообщается на странице депутата Госдумы от Псковской области, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского в соцсети «ВКонтакте».

«Жители региона по-прежнему продолжают приносить литературу в приемные партии "Единая Россия". А это значит, что наше доброе начинание продолжается. Вновь собранные издания мы доставим в районы области – запрос местных библиотек на обновление фондов до конца не закрыт, а также в Донецк» - отметил Александр Козловский.

Также в публикации отмечается, что на селе востребована классика, художественная литература для детей и взрослых, детективы, романы, произведения школьной программы, журналы для всех возрастов. В библиотеки ДНР требуется русская классическая литература.