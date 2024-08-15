Культура

«Книга вместо водки»: Псковский музей подготовил виртуальную выставку

Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Псковский музей не остался в стороне и подготовил виртуальную выставку, призванную напомнить о вреде алкоголя и об истории борьбы с ним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

1. Сосуды для питья: рюмки, братины, чарки и корчики

Употребление напитков регламентировалось в жизни всех слоев общества, пьянство всегда осуждалось. Когда на Руси появились крепкие напитки, то одновременно с ними появляются и сосуды для них – чарки и корчики, очень маленького объема. На пиру рекомендовалось, однако, ограничить употребление веселящих напитков: «Чару пить, здраву быть; вторую пить, пьяну быть; третью пить, безумну быть». Или так: «Чарка доброго человека, пити из нее на здравие, хваля Бога, моля про государево многолетие». Чарки и корчики бытовали во всех слоях общества, в зависимости от достатка хозяев менялся материал, из которого они могли быть изготовлены.

Братина – это древнерусский сосуд для братского пира. Он закрывался крышкой и изготавливался из разных материалов в зависимости от социального слоя, где он бытовал. Само название напоминает о «братских» застольях, и, действительно, братины употреблялись для питья «по кругу» в миру и в монастырских трапезных. Братина с фотографии бытовала в монастыре. Поучительная надпись на крышке предупреждала: «Питие во утоление жажды человекомъ здравие сотворяетъ безмерное же вельми повреждаетъ».

Псковичей призвали обратить внимание на крохотный конус серебряной рюмочки конца XIX века. Размером 2,5 на 4 см такая рюмочка вмещает жидкости только на один глоток.

Смотрите также День трезвости отмечают 11 сентября

2. Брошюра «О деятельности Народной аудитории библиотеки-читальни и чайной Губернского комитета попечительства о народной трезвости в г. Пскове за 1898 год». Типография Губернского Земства. Псков, 1900 г.

Попечительства о народной трезвости создавались в Российской империи в 1895-1917 гг. и были призваны оградить население от пьянства. Созданы одновременно с введением Питейной (винной) монополии. 8 декабря 1897 г., согласно высочайше утвержденному мнению Государственного Совета в губерниях: Санкт-Петербургской, Новгородской, Псковской, Олонецкой и Харьковской и в г. Санкт-Петербург были образованы попечительства о народной трезвости.

Начиная с 1899 г., в Псковской губернии действовали губернский комитет попечительства о народной трезвости и уездные комитеты. Они следили за торговлей спиртным, участвовали в организации столовых, библиотек, воскресных школы, лечебных заведений для пьянствующих и т.п.

3. Кружечный жетон «Трезвость Счастье Народа» производственного изготовления фабрики жестяных изделий М. Кока и М. Бирманъ города Санкт-Петербурга Российской империи

Одна из ярких страниц российской благотворительности — «кружечные сборы» времен Первой мировой войны. Благотворительные собрания, ярмарки, лотереи проводились целый день, и выглядело это примерно так: ответственные граждане ходили с кружками, собирая пожертвования у горожан. Тем, кто давал деньги (опускал в специальные запечатанные кружки), независимо от вносимой суммы прикрепляли на грудь жетоны. Многие носили по несколько жетонов, показывая, что совершили благородный поступок, пожертвовав деньги на хорошее дело.

Такие акции остались в памяти благодаря красочному изобилию малоформатных сувениров. Десятки типографий и мастерских освоили их производство малыми тиражами – от обычных по виду марок до аппликаций из бумаги, проволоки, ткани и металла. Жетоны «кружечного сбора» изготавливались из жести.

4. Журнал «Трезвая жизнь», № 12 (декабрь), 1914 г.

Журнал издавался ежемесячно с 1903 по 1917 гг., с 1901 г. до 1903 г. был бесплатным приложением к журналу «Отдых Христианина». Тексты внутри журнала были преимущественно религиозно-назидательного характера. Содержание таких журналов было примерно такое, цитируем: «Клевета. Пѣсенный сказъ А. А. Коринфскаго»; «Изъ практики антиалкогольнаго движенiя въ Финляндiи. Доклад пастора К. В. Хурмеринта»; «Борьба съ пьянствомъ духовенства Самарской епархiи» и т.п.

5. Билет Первого Всероссийского беспроигрышного книгорозыгрыша «Книга вместо водки» Всероссийского Общества Борьбы за Трезвость, «30 копеек», серия 137, № 009244, 1929 г.

В 1929 году «Общество борьбы с алкоголизмом» организовало первый беспроигрышный книгорозыгрыш, носящий название «Книга вместо водки». В качестве альтернативы «огненной воде» всем гражданам предлагались беспроигрышные лотерейные билеты, по которым можно было выиграть: книгу, брошюру, листовки и наглядные пособия по антиалкогольному вопросу, подписку на популярные журналы: двухнедельный иллюстрированный журнал «Трезвость и культура», журнал «Наши достижения», ответственным редактором которого был Максим Горький, «Дешёвая Библиотека Госиздата», в котором печатались лучшие произведения советских и иностранных писателей.

«Надо признать, что оформление данных билетов отличается иллюстративностью и излишней прямолинейностью в утверждении новой общественной морали. Устроительство книжных лотерей дожило до конца 1980-х годов, естественно изменив своё оформление. Книга считалась дорогим подарком в те годы, выигрыш её высоко ценился людьми», - отметили в музее.

6. Плакат «Свистки паровоза полны тревоги». Громицкий И.И., 1931 г.

«Свистки паровоза полны тревоги – очистим от пьянства железные дороги». Изданный тиражом в 30 тыс. экземпляров такой плакат грозил нарушителям трудовой дисциплины товарищеским судом из лучших рабочих-ударников. Такой суд имел право исключить пьяницу из профсоюза своего предприятия, перевести на нижеоплачиваемую должность, дисквалифицировать в профессии и даже уволить. Автор плаката Иосиф Громицкий (1904-1991) обучался во ВХУТЕИНе, состоял членом в Организации молодежи ассоциации художников революции и Ассоциации художников революции, начал работать в области плаката в 30-х годах.

7. Знак «Общество борьбы за трезвость» и членский билет № 25 Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. Кузьмина Б.И. Псковский таксопарк.

Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость – общественная организация, объединение граждан, добровольно отказавшихся от употребления табака, алкоголя, наркотиков, борющихся за трезвость и пропагандирующих здоровый образ жизни. Было организовано в течение трех лет после издания очередного «сухого закона» в 1985 г.

«Члены организации получали красивый значок и персональный билет, подтверждающий принадлежность к организации, платили членские взносы. Идейные участники организации могли играть роль народных дружинников: делать обходы кафе и дискотек, проводить воспитательные беседы и отправлять пьянствующих в вытрезвители», - рассказали в музее.