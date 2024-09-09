«Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака. ВИДЕО

Входная дверь в квартиру горела на Запсковье

Дмитрий Быстров: Рад, что Остров вновь войдет в киноленту

Продажи препаратов от респираторных заболеваний выросли в России

Две минометные мины идентифицировали в невельских лесах

В РФ 33% опрошенных хотя бы раз симулировали болезнь, чтобы не работать

Выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз по итогам августа

В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета

Обязательную сертификацию самокатов планируют начать с 1 марта