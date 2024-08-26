Происшествия

Двое мужчин из Тверской области приехали в Великие Луки, чтобы ограбить пункт выдачи Озон

Уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Ржев Тверской области, который совершил открытое хищение имущества вместе с напарником, направил в суд прокурор города Великие Луки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Следствие установлено, что в середине ноября 2023 года у мужчин, находившихся в городе Ржев Тверской области, возник умысел на совместное хищение заранее заказанных товаров на интернет-сайте «ОЗОН» из пунктавыдачи, расположенного в городе Великие Луки.

Мужчины приехали в Великие Луки, и, находясь в пункте выдачи «ОЗОН», попытались тайно покинуть помещение с товаром, выданным им по оформленному ранее заказу. Их действия стали очевидны для сотрудника пункта, поэтому он потребовал вернуться товар. Мужчины скрылись с похищенным имуществом и причинили ущерб владельцу пункта выдачи “Озон” в размере свыше 250 тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ (хищение имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) мужчинам грозит наказание наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.