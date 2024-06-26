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Россельхознадзор выявил факты незаконной реализации кормов для домашних животных в РФ

Россельхознадзор выявил факты незаконной реализации кормов для домашних животных и кормовых добавок на территории России, сообщило ведомство.

«Россельхознадзором в ходе мониторинга веб-сайтов, а также на основании обращений владельцев домашних животных выявлены факты незаконной торговли кормами и кормовыми добавками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении продукции ряда предприятий третьих стран Россельхознадзором были введены ограничительные меры по причине неоднократного выявления незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию, а также в связи с несоответствием заявленного производителем компонентного состава.

Ведомство сообщает, что в частности, на базе интернет-площадок представлен широкий ассортимент кормов Hills, ввоз которых на территорию России ограничен из-за отсутствия в компонентном составе корма ДНК индейки, заявленного производителем на маркировочной этикетке. Кроме того, была выявлена реализация кормов торговых марок Acana и Orijen производства Канады, в отношении которых с 17 июня 2021 года также введены ограничения, пишет ТАСС.

Ведомством было установлено, что запрещенные корма выпускают в продажу магазины и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Беларусь: «Гарфилд», Little Paws, «Леопольд». «Помимо этого, указанные товары перемещаются без ветеринарных сопроводительных документов, что приводит к нарушению прослеживаемости и способствует попаданию в оборот кормов неизвестного происхождения с неподтвержденными показателями качества и безопасности», - отмечает Россельхознадзор.

«Россельхознадзор уведомил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о выявленных фактах и обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения запретов и ограничений, введенных на территории Российской Федерации», - добавляется в сообщении ведомства.