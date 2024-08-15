Культура

Выставка «Судьба на гравюре» откроется в Изборске 21 сентября

Выставка «Судьба на гравюре» псковского графика Александра Шершнёва, посвященная 70-летию со дня рождения художника, откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Александр Шершнёв родился в Пскове – в семье военного и медсестры. Закончил Детскую художественную школу города Пскова, служил в Советской армии. С 1970-х годов гравёр Александр Шершнёв был постоянным участником многих выставок в России и за рубежом.

В 2000 году Александр Шершнёв стал членом Союза художников России, а в 2002 году был избран председателем его Псковского отделения и занимал эту должность до 2006 года. Был удостоен премии администрации Псковской области за успехи в области культуры и искусства. Посмертно награжден дипломом Российской академии художеств за вклад в искусство.

Гравюры Александра Шершнёва можно разделить на несколько тематических и жанровых серий: псковские храмы, Псково-Печорский монастырь, Изборск и его окрестности, Пушкин и Пушкиногорье, пейзажи и ню. Как книжный график, он проиллюстрировал 27 книг, включая уникальное издание Александра Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей» и «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова.

Отдельная и яркая глава в наследии художника – экслибрис. По общему признанию, в этом жанре гравюры Александр Шершнёв достиг подлинного совершенства: число использованных мастером сюжетов, образов и ассоциаций огромно, каждый знак, удостоверяющий владельца книги, индивидуален и неповторим, рассказали в музее. Александр Шершнёв предпочитал вырезать экслибрисы по собственному желанию – своим друзьям и близким знакомым. Каноны классического экслибриса были ему тесны, и он вырезал композицию не «из книг», а «из человека», – создавал оригинальные «знаки личностей».

Большое количество гравюр и экслибрисов, а также книги и вещи из личного архива дочери художника можно увидеть на выставке в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 21 сентября.