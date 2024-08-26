Происшествия

В Великих Луках женщине грозит шесть лет лишение свободы за использование чужой карты

Уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Великие Луки, которая совершила хищение денежных средств с банковского счёта, направил прокурор города Великие Луки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В конце мая 2024 года женщина вблизи своего дома обнаружила утерянную банковскую карту. Она решила воспользоваться ей с целью приобретения товаров в разных магазинах города. Обвиняемая совершила покупки на сумму 26 638 рублей.

В соответствии с пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта) женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.