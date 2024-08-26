Происшествия

Троих подозреваемых в краже задержали псковские росгвардейцы

В Пскове, Острове и Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в кражах 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Острове экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал 52-летнего мужчину, который похитил из магазина на улице 1 Мая две упаковки кофе.

В Пскове, в гипермаркете на Рижском проспекте, росгвардейцы задержали гражданина 1990 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина на улице Щорса, 25-летний великолучанин совершил хищение спиртных напитков и кофе.

По фактам хищений проводятся проверки.