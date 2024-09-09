Спорт

Чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина: Цель не появится из ниоткуда

Чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина считает, что важно пробовать разные виды деятельности, чтобы найти свое призвание. Об этом она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди».

«Сначала появляется путь, а потом ты понимаешь, что это именно твой. После этого ты уже начинаешь ясно по нему идти и стараешься достигать вершин. Я считаю, что цель сама по себе из ниоткуда не возьмется», - сказала Анна Мусина.

Она отметила, что это касается не только спорта, но и любой другой сферы жизни. В качестве примера Анна Мусина привела свою старшую дочь, которая перепробовала множество видов спорта, прежде чем остановиться на спортивной стрельбе с пистолета.

«Моя дочь как раз из таких товарищей, кто пробует все. У нас была и гимнастика с детства, потом спортивная аэробика, тхэквондо, конный спорт, бассейн, а на данный момент это спортивная стрельба с пистолета», - рассказала Анна Мусина.

По ее мнению, такой подход к выбору пути позволяет найти то, что действительно нравится и приносит удовлетворение.