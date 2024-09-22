Происшествия

Псковича задержали за кражу одежды и водки

Росгвардейцы 24 сентября задержали псковича, который украл бутылку водки и одежду из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгрвадии по Псковской области

Около 16:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Труда поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали псковича 1973 года рождения, который похитил из торгового зала одежду и бутылку водки.

По факту кражи проводится проверка.