Происшествия

«Сдохни, тварь»: псковичка избила соседку, разыскивая подругу

В суд в Пскове направили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая нанесла побои и угрожала убить соседку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, в июле обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения около 4.00 захотела позвать в гости свою подругу, которая проживала в соседней квартире, но дома ее не оказалось. Она подумала, что подруга может находиться в гостях у соседки, и направилась к ней. Соседка открыла дверь и сказала, что у нее в гостях никого нет, и начала возмущаться, что женщина пришла к ней в позднее время.

Между псковичками произошел конфликт. Обвиняемая схватила соседку руками за плечи , когда та повернулась к ней спиной, и с силой потянула к себе. Соседка упала на пол на спину, после чего обвиняемая села ей на живот и начала бить кулаком по лицу. После чего нападавшая решила напугать соседку и, сидя на ее животе, схватила двумя руками за шею и начала душить, произнося при этом слова: «Сдохни, тварь! Я хочу, чтобы ты умерла!».

В этот момент в коридоре появился мужчина, который оттащил нападавшую и попросил ее уйти.

Согласно заключению экспертизы, обвиняемая нанесла потерпевшей не менее 25 ударов.