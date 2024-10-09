Происшествия

Мины и артснаряды выявлены на территории Псковской области

Мина калибра 82 мм была идентифицирована в районе деревни Паниковичи Печорского муниципального округа 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Также в Невельском муниципальном округе вблизи деревни Бусулаево выявлены артиллерийские снаряды калибра 122 мм — всего 22 единицы.

Специалисты призывают жителей области быть осторожными и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно сообщать об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).