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Происшествия

Мины и артснаряды выявлены на территории Псковской области

11.10.2024 16:10|ПсковКомментариев: 0

Мина калибра 82 мм была идентифицирована в районе деревни Паниковичи Печорского муниципального округа 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Также в Невельском муниципальном округе вблизи деревни Бусулаево выявлены артиллерийские снаряды калибра 122 мм — всего 22 единицы. 

Специалисты призывают жителей области быть осторожными и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно сообщать об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #новости
Источник: Псковская Лента Новостей
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