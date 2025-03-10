Происшествия

Пскович пытался пронести нож-бабочку в здание суда

Приставы на входе в здание суда обнаружили у 28-летнего псковича предмет, представляющий угрозу для окружающих. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в ручной клади у мужчины был нож-бабочка.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов имеют право досматривать не только посетителей. Как пояснили в ведомстве, «это делается для того, чтобы обеспечить безопасность граждан».

«Сотрудники знакомят всех посетителей с правилами поведения в суде и со списком запрещенных предметов. Также разъясняют, что пренебрежение правилами поведения в суде может закончиться административным наказанием. Но не все граждане ответственно подходят к исполнению данных требований», - заметили приставы.

Работники суда изъяли из ручной клади псковича нож-бабочку. На вопрос судебного пристава по ОУПДС, почему он добровольно не предъявил колюще-режущий предмет, посетитель пояснил, что не видит в нем ничего опасного.

Работники органа принудительного исполнения в отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов полностью обеспечивают охрану зданий всех судов Псковской области. В зону ответственности ведомства входят Арбитражный суд Псковской области, 29 зданий судов общей юрисдикции и 25 зданий судебных участков мировых судей.

За 2024 год судебные приставы по ОУПДС оказали содействие органам внутренних дел в задержании 36 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда. Среди задержанных — 7 человек, подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести.

Кроме того, при осуществлении пропускного режима в зданиях судов Псковской области за 2024 год предотвращён пронос более 2200 запрещённых предметов. Это стало возможным благодаря строгому контролю и профессиональной работе сотрудников ведомства, обеспечивающих безопасность всех посетителей и участников судебного процесса, добавили в ведомстве.