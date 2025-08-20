Происшествия

Сиделку могут осудить на 5 лет за кражу драгоценностей у пенсионерки

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении сиделки, укравшей золотые украшения у пожилой женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что псковичку пригласили для осуществления ухода за пожилой женщиной по договору об оказании услуг. Находясь в квартире у указанной женщины, она похитила золотые украшения, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью применения дополнительных видов наказания.