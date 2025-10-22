Происшествия

Бесхозное строение горело в Новоржеве

Возгорание бесхозного строения произошло на улице Заходского в Новоржеве 16 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 06:44 поступило сообщение о возгорании. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Областным пожарным удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Ранее, в 2:03, областные пожарные ликвидировали возгорание бани в Печорах на улице Нагорной. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования внутри хозяйственной постройки. Привлекались четыре специалиста и две единицы техники.

Позднее, в 21:35, специалисты противопожарной службы области совместно с пожарными МЧС России ликвидировали возгорание бесхозного строения в Кунье. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Огнеборцами спасен жилой дом. Всего привлекались семь специалистов и две единицы техники.