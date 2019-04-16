В России и мире

Всемирная организация здравоохранения признала болезнями переутомление и игровое расстройство

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала игровое расстройство и переутомление заболеваниями. Они вошли в 11-ю версию международной классификации болезней.

Как сообщает «РИА Новости», чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми считается расстройством психики. Для диагностирования этого заболевания у человека в течение года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, которые негативно влияют на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие сферы жизни.

В отдельные виды психических расстройств были выделены дисморфофобия — когда человек слишком беспокоится о незначительном дефекте своего тела, и синдром нарушения целостности восприятия тела — когда здоровые люди не могут принять свое тело без ампутаций или увечий.

В новую классификацию болезней также вошел синдром эмоционального выгорания, или переутомление. Ранее переутомление считалось «фактором, влияющим на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». Теперь же оно помещено в раздел проблем, связанных с занятостью или ее отсутствием. 11-я версия международной классификации болезней вступит в силу 1 января 2022 года.

Международная классификация болезней-11 разрабатывалась более 10 лет. В последний раз список обновлялся в 1990 году. В перечне свыше 55 тысяч болезней, травм и расстройств. Впервые в список расстройств, связанных с зависимостью, были включены видео- и цифровая игромания.

Зависимость от видеоигр затрагивает небольшую часть людей, но эксперты ВОЗ рекомендуют всем, кто играет, «бдительно относиться к тому, сколько времени они проводят за игрой». Некоторые психологи убеждены, что внесение игровой зависимости в список заболеваний станет поводом для клеймения людей. Согласно результатам исследования американских ученых из Университета Айовы, около 10% детей по всему миру зависимы от видеоигр.



