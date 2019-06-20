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В Петербурге на оклад в 120 тысяч рублей требуется тайный дегустатор алкоголя

Компания «Айдринк» ищет сотрудника для работы тайным дегустатором алкоголя в Санкт-Петербурге копания. Работодатели обещают оклад 120 тысяч рублей и полную медицинскую страховку. Такую вакансию представители фирмы разместили на сайте по поиску работы «Headhunter».

Источник: pixabay.com

По вакансии, в обязанности тайного дегустатора входит ежедневное посещение минимум девяти ресторанов, кафе и баров с целью контроля соблюдения стандартов предоставляемых напитков по приложению «iDrink» и органолептических свойств алкоголя.

«Приглашаются кандидаты старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, которые любят и умеют выпивать», - говорится в сообщении.

Помимо оклада, компания готова оплачивать тайному дегустатору чеки из проверяемых ресторанов, полную медицинскую страховку и обещает раз в год оплатить отдых в санатории в Минеральных Водах.

Предполагается гибкий график работы со среды по воскресенье, с пиком проверок вечерами в пятницу и субботу. Понедельник и вторник - выходные.

«Год назад мы впервые набирали на эту позицию сотрудников. Получили более трех тысяч резюме со всей страны. По итогам тестового задания отобрали 10 человек. Испытательный срок смогли пройти только трое. Работа у нас, конечно, не такая тяжелая, как у шахтеров, но все равно предполагает определенную квалификацию и, скажем так, “любовь к искусству”. К сожалению, из трех тайных дегустаторов к настоящему времени остался только один. Поэтому мы решили объявить новый набор. Всем претендентам рекомендую сначала изучить приложение iDrink на практике, чтобы быть готовым к испытательному сроку», - пишет основатель «iDrink» Вадим Камашев.

В качестве тестового задания соискателю необходимо посетить 5 заведений из листинга в пятницу вечером, выпить в каждом алкогольный напиток (бесплатно по «iDrink») и записать на телефон видеоотчет. На основе анализа связности речи и внешнего вида врач-нарколог, сотрудничающий с «Айдринк», примет решение о допуске к выходу на работу.