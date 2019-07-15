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Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

Источник: pixabay.com

Как пишет РИА «Новости», отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.

В рамках инициативы предлагается вернуть пивной продукции самостоятельный статус и тем самым смягчить ограничения на розничную торговлю.

Напомним, пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году. А с июля 2012-го алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.