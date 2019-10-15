Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все на бал
Где отпраздновать корпоратив?
Где переобуть машину?
Аварий не будет!
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Да будет свет!
Мембранные сапоги Nordman
Кто такие шабашники?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Идеальное авто в Автотим
Регион на таблетках
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реально работающий механизм
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 08.11.2019 18:531 Госфинансирование науки в США превысило российское в 33 раза 08.11.2019 15:561 Умер модельер Патрик-Луи Виттон 08.11.2019 11:150 Петербургским хирургам, опубликовавшим фото извлеченного из тела мужчины фаллоса, грозит наказание 07.11.2019 18:100 В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей 07.11.2019 15:310 Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
 
 
 
Самое популярное 06.11.2019 11:591 Погибших в ДТП под Псковом родителей трех сестер похоронят 7 ноября 05.11.2019 15:535 Объявлен сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей в смертельном ДТП под Псковом 06.11.2019 11:432 Псковичи получат в ноябре квитанции нового вида за ЖКУ 06.11.2019 16:594 На дне Чудского озера зафиксирована аномалия 06.11.2019 08:3310 Из-за похолодания в пути существенно задержались три «псковских» поезда
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Госфинансирование науки в США превысило российское в 33 раза

08.11.2019 18:53|ПсковКомментариев: 1

В отечественной науке скоро не останется ученых. Преподаватели вузов так и будут прозябать со своими нищенскими зарплатами в не отремонтированных зданиях с допотопным учебным оборудованием. А 2-ю и даже 3-ю смену в наших школах ликвидируют лишь к концу XXI века, причем, кое-где дети в ожидании обещанных улучшений начали учиться и в 4-ю. Все это и многое другое, как выяснилось на заседании комитета по образованию и науке Госдумы, состоявшемся 7 ноября, заложено в проекте бюджета нашей замечательной страны на ближайшую трехлетку.

Источник: Наталия Губернаторова

Диалог депутатов с чиновниками от финансов, просвещения, образования и науки окончательно подтвердил: наши госструктуры, включая профильные, живут в своем, особом мире, не имеющим ничего общего с тем, где их стараниями процветаем все мы. Так, к примеру, Минфин, Минпросвет и Минобрнауки с гордостью сообщают, что финансирование науки растет, что впервые за последние десятилетия выделены средства на капремонт вузов, что в регионы пошли деньги на строительство новых школ и детских садов, а заработки вузовских преподавателей достигли указанных Путиным 200% средних зарплат по региону. На деле же...

«Два года назад по объемам государственного финансирования науки Россия отставала от США в 28 раз, а сейчас уже в 33 раза. От Китая мы отставали в 18 раз, а сейчас в 22 раза, от Германии в 5 раз, а сейчас в 8, - сообщил глава комитета Вячеслав Никонов.- Да что там США! Общий объем госфинансирования науки в нашей стране в 4 раза меньше, чем в крохотной Южной Корее!».

Последствия такого отношения к ученым не заставили себя ждать: «Это резкое отставание отечественной науки даже по параметрам, являющимся для нас ключевыми. Число ученых неуклонно сокращается. Продолжается утечка мозгов: лишь за последнее время из страны уехал миллион человек, которые теперь будут обеспечивать прогресс не у нас,- констатировал он.- Взять, к примеру, такие важнейшие отрасли науки будущего, как искусственный интеллект и G-5. Как сказал президент, кто создаст искусственный интеллект, тот будет владеть миром. А сколько средств выделено на его разработку у нас? В США или в Китае эти цифры известны. А в России?

Ни в Минфине, ни в Минобрнауки ответить не смогли. Равно, как и на вопрос о том, почему президентский указ 2012 года предусматривал увеличение расходов на науку до 1,77% ВВП еще к 2015 году, а они и по сей день не дотягивают до 1,1%. Финансисты лишь заявили, что выделили ученым дополнительные 5,6 млрд руб. - по сути, ничто в масштабах нашей страны, даже с учетом того, что ряды людей науки тают на глазах.

В высшей школе тоже полное безденежье. Официальные отчеты о том, что средняя зарплата преподов достигла 84 тыс. руб. -  чистое лукавство, отметил зампред комитета Олег Смолин: на самом деле эта цифра втрое меньше. Ряды студентов, несмотря на заверения чиновников, тают почти так же быстро, как ученых: количество мест в магистратуре, например, сократилось на 40%, напомнил Никонов. Да и как иначе, если финансирование высшей школы выросло лишь на 3%, тогда как, скажем, медицины - на 51%, а госрасходы на все наше образование составляют лишь полтора бюджета Гарвардского университета, подсчитал он.

Понятно, что при таких масштабах финансирования ни одной проблемы отечественного образования не решить. Так, скажем, на создание дополнительных мест в школах на следующий год выделено лишь 46 млрд руб., а надо (если, конечно, окончательно не наплевать на другой указ президента - о ликвидации в наших школах 2-й и 3-й смены) - 300 млрд! С такими темпами перевести школу на одну смену удастся лишь к концу XXI века, отметили депутаты. Тем более, что в территорих с самой напряженной ситуацией, как, скажем, в Дагестане, из-за переполненности школ дети, по словам депутата Гаджимета Сафаралиева, стали учиться уже и в 4-ю смену.

- В такой ситуации я вообще не понимаю, как мы будем развивать дальше систему образования и куда придем. Депутаты крайне обеспокоены,- подытожила зампред комитета Алена Аршинова.

Автор: Марина Лемуткина, Московский Комсомолец.

Теги: #ученые
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 110 человек
08.11.2019, 19:550 Псковичи посетили фотовыставку, посвященную достопримечательностям Полистовского заповедника 08.11.2019, 19:330 Более 30 великолукских активистов убрали мусор у Екатерининской часовней на Пушкина 08.11.2019, 19:130 Псковское управление Федерального казначейства выявило нарушений на 5,94 млрд рублей 08.11.2019, 18:531 Госфинансирование науки в США превысило российское в 33 раза
08.11.2019, 18:332 Синоптики ожидают дожди и преимущественно плюсовую температуру в Псковской области 08.11.2019, 18:130 В Псковской области пройдет оперативно-профилактическая операция «Дети России-2019» 08.11.2019, 18:080 Автостанция в поселке Старый Изборск будет сохранена 08.11.2019, 18:060 Лучших юных программистов определили в финале региональных соревнований
08.11.2019, 17:571 Псковское МЧС предоставило оборудование для противоаварийных работ на кровле Гремячей башни. ФОТО 08.11.2019, 17:510 Стипендиаты губернатора Псковской области выступят на концерте «Юные дарования Псковщины» 08.11.2019, 17:412 Я не вижу проблем с содержанием собаки в квартире - владелец питомника «Стражи Пскова» 08.11.2019, 17:400 ПсковГУ станет модельной площадкой по реализации магистерских программ для историков
08.11.2019, 17:390 Псковская трудовая инспекция выявила нарушения у нефтегазовой компании 08.11.2019, 17:380 Хор Троицкого собора выступил в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов 08.11.2019, 17:370 Тренинг-семинар для НКО «Про смыслы» проходит в Пскове 08.11.2019, 17:360 Ксении Велицян планируют продлить срок исполнения обязанностей директора «Псковского бизнес-инкубатора»
08.11.2019, 17:340 В Пскове и Великих Луках обнаружены три пятитысячные и одна тысячерублевая купюры с признаками подделки 08.11.2019, 17:330 Как подарить себе «Зеленые дни» скидок и сюрпризов: инструкция от Сбербанка 08.11.2019, 17:260 В городской администрации обеспокоены значительным количеством аварий на сетях электроснабжения после сильного ветра 08.11.2019, 17:260 Представитель фонда «История Отечества»: Отделение Российского исторического общества в Псковской области открывает новые возможности
08.11.2019, 17:220 Торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, прошло в УМВД 08.11.2019, 17:082 Пошла домой дышать фекалиями - погорелец и мать троих детей о выданной в Новоржевском районе квартире 08.11.2019, 16:570 Михаил Ведерников о псковском отделении Российского исторического общества: Такой командой можно добиться впечатляющих результатов 08.11.2019, 16:540 Гражданину Беларуси не удалось скрыться в Псковской области от уголовного наказания
08.11.2019, 16:520 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал 08.11.2019, 16:473 КАМАЗы обрушили асфальт на Рижском - псковичи обсуждают в соцсети. ФОТО 08.11.2019, 16:430 Состоялась защита проектов первой тематической смены «Кампус молодежных инноваций» 08.11.2019, 16:350 «Экопром» открыл клиентский Центр в Великих Луках
08.11.2019, 16:100 Фрик вам! Или псковская коллекция «неуловимых Джо» 08.11.2019, 16:010 «Единая Россия» запустила в Псковской области сервис «Нацпроекты глазами людей» 08.11.2019, 15:561 Умер модельер Патрик-Луи Виттон 08.11.2019, 15:395 Интерактив: Ремонт ул. Я. Фабрициуса «закончили» досрочно
08.11.2019, 15:218 На кровле Гремячей башни начались восстановительные работы. ФОТО 08.11.2019, 15:111 Сотрудниками полиции выявлен факт незаконной охоты на территории Порховского района 08.11.2019, 15:030 «Деревня Соловьи» открыла еще один магазин в Ленинградской области. ФОТО 08.11.2019, 14:570 Предвкушая жару в клубе TIR: участники «Доброго рока» из Череповца пригласили псковичей на сегодняшний концерт
08.11.2019, 14:460 К конкурсанткам «Мини Мисс 2019» присоединились гимнастка, модель и тхэквондистка 08.11.2019, 14:402 Площадок для выгула собак в Пскове нет - эксперт 08.11.2019, 14:300 На пожаре на Алтаева в Пскове эвакуировали 5 взрослых и ребенка 08.11.2019, 14:280 «Эхо города» с Артемом Татаренко и Любовью Кузнецовой. ВИДЕО
08.11.2019, 14:260 В Пскове водителя «Форда» будут судить за попытку подкупить сотрудника ГИБДД 08.11.2019, 14:243 Фотофакт: Рядом с уникальной часовней под Ольгинским мостом вновь работает тяжелая строительная техника 08.11.2019, 14:231 Псков перенасыщен собаками - эксперт 08.11.2019, 14:141 Николай Рассадин о псковской медицине, увеличении времени продажи алкоголя и ОЭЗ «Моглино»
08.11.2019, 13:570 В продажу поступили билеты на финал конкурса «Мисс Псков 2019» 08.11.2019, 13:2610 Псковичи просят депутатов поддержать кандидатуру Елены Полонской на пост главы города 08.11.2019, 13:154 Гремячая ждет реальных действий - Наталья Савицкая о ситуации с псковской башней 08.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»
08.11.2019, 12:524 Интерактив: Как выжить одинокой женщине-инвалиду с ребенком, если засорилась канализация? 08.11.2019, 12:400 Псковичей приглашают на «Поролон-шоу» 08.11.2019, 12:340 104 фальшивых банкноты выявил Банк России в Псковской области за 9 месяцев 08.11.2019, 12:240 Псковский Россельхознадзор выявил нарушения при перемещении 55 тонн продукции животного происхождения из Франции и Италии в Казахстан
08.11.2019, 12:164 В Пскове подписано постановление о проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году 08.11.2019, 12:020 Порядка 200 школьников приняли участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019» 08.11.2019, 11:490 Интерактив: Получится ли в Псковской области создать молодежную сборную по хоккею? 08.11.2019, 11:470 В СКР в Пскове пройдет прием граждан
08.11.2019, 11:460 Елена Полонская отметила улучшение качества работы регионального оператора ТКО 08.11.2019, 11:421 Телевизоры и медикаменты передали представители Псковской епархии отделению по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 08.11.2019, 11:412 Урны для собачьих экскрементов никому не нужны - Юлия Пожидаева 08.11.2019, 11:370 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» исполнят лучшие хиты на концерте в Пскове
08.11.2019, 11:360 «Эхо города»: Как Псков пережил сильный ветер и дождь 08.11.2019, 11:150 Петербургским хирургам, опубликовавшим фото извлеченного из тела мужчины фаллоса, грозит наказание 08.11.2019, 11:120 В Псковской области в 2020 году изменится размер компенсации за детский сад для родителей 08.11.2019, 11:110 Научиться рисовать и стать участниками больших выставок приглашают юных горожан Псковская епархия и региональный Союз художников
08.11.2019, 11:060 В псковской Росгвардии прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова 08.11.2019, 10:562 «Прасковья Молочкова» приглашает в «Империал» за скидками на майонез, сметану и творог 08.11.2019, 10:520 Гараж и «ВАЗ» сгорели в Пскове 08.11.2019, 10:461 Уголовный розыск Великих Лук ищет мужчину с видео
08.11.2019, 10:284 С сегодняшнего дня в Псковской области увеличено время продажи алкоголя 08.11.2019, 10:200 Пилорама горела в Гдовском районе 08.11.2019, 10:005 На прилавках появился полезный хлеб от Псковского хлебокомбината 08.11.2019, 09:420 Женщина госпитализирована после наезда «ГАЗа» в Порхове
08.11.2019, 09:305 Псковские медиа: Рейтинг доверия СМИ 08.11.2019, 09:280 Росстат назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян 08.11.2019, 09:250 «Ласточка» задержалась в пути из Петрозаводска в Псков из-за обледенения 08.11.2019, 09:190 В ноябре в Псковской области стартует образовательная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодежи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.