В России и мире

Идеальная девушка - пользователи сети оценили российскую певицу Нюшу в купальнике

Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, сорвала виртуальные аплодисменты, опубликовав на своей странице в Facebook фотосессию в купальнике. Как пишет «Московский Комсомолец», пользователям очень понравилось, что Нюша «не кривлялась», а просто показала естественную красоту.

Источник: страничка певицы, Instagram

Экс-наставница детского «Голоса» сейчас находится на отдыхе на Бали вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочерью Симбой. Там она старается поддерживать экологию экзотического острова. На одной из фотографии у певицы между ног стоят какие-то разноцветные емкости. Она объяснила, что на Бали теперь запретили пластик, поэтому они всей семьей решили поддержать это начинание, отказались от одноразовых бутылочек и купили всем ярких, местных, многоразовых.

На другой фотографии певица предстала все в том же слитном черном купальнике на бортике бассейна. Но теперь в руке она держит цветочек.

Источник: страничка певицы, Instagram

«Не существует ничего отдельно от нашего сознания…заказчик всех своих уроков и „наказаний“ — ты сам!» - подписала она снимок.

Поклонники пришли в восторг от такого кадра. Им понравилось то, что певица предстала без косметики.

«Без косметики вообще красотка; "Идеальная девушка!"; "Милашка!", "Нюша Ты такая красивая без макияжа», - написали они.

Отметим, что снимок лайкнула и Вера Брежнева