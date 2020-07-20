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Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул

Финансовые организации регулярно нарушают и применяют недобросовестные практики при предоставлении гражданам кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Граждане обращаются в Банк России с жалобами на ложное информирование об условиях льготного периода, требование не предусмотренных законом документов, необоснованный отказ, превышение сроков рассмотрения заявок или их полное игнорирование.

Ранее проект ОНФ «За права заемщиков» обращался в ЦБ с просьбой проверить соблюдения кредитными организациями требований закона. В банках отрицают проверки и нарушения.

Кредитные каникулы сроком до полугода можно взять, если договор оформлен до 3 апреля 2020 года, а доход за месяц до даты обращения снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Заявки на предоставление льготного периода принимаются до 30 сентября.

При этом установлены лимиты на сумму обязательств. По кредиткам на уровне 100 тыс. рублей, по потребительским ссудам - 250 тыс. рублей, по займам на авто - 600 тыс. рублей, по ипотеке - 2 млн рублей для всей России, за исключением Москвы - 4,5 млн рублей, Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа - 3 млн рублей.

Ранее «Известия» сообщали о массовых жалобах на сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул и затягивание сроков их оформления.