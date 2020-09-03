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Рейсы между Россией и Сербией могут возобновиться в ближайшее время

Рейсы между Россией и Сербией могут возобновиться в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.

«Ожидается постановление правительства по открытию рейсов в Сербию», - сказал источник и добавил, что полеты могут возобновиться уже в октябре.

В Сербии коронавирусом заразились 34 854, скончались 765 человек. В настоящий момент лечение проходят 2 553 пациента, 20 из них в критическом состоянии.

В России коронавирус подтвердился у 1 326 178, выздоровели 1 031 785, погибли 22 966 человек.